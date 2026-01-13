Perito, detenzione e porto abusivo di arma clandestina: nei guai padre e figlio

Nella serata dell’11.01.2026, a Perito, i Carabinieri della Stazione di Gioi Cilento hanno proceduto all’arresto di due persone, padre e figlio, sottoposti ad indagini per detenzione e porto abusivo di arma clandestina.

I fatti

In particolare i Carabinieri hanno sottoposto a controllo un’auto su cui viaggiavano gli indagati rinvenendo nella loro disponibilità, a seguito di perquisizione, una pistola con matricola abrasa calibro 7,65, con relativo munizionamento, occultata sotto la scocca dell’autoveicolo. Altri proiettili sono stati ritrovati nell’abitacolo del veicolo.

Il provvedimento

Le persone tratte in arresto sono state tradotte presso la Casa Circondariale di Vallo della Lucania in attesa della prescritta convalida da parte del GIP. “Il provvedimento cautelare è ovviamente suscettivo di impugnazione e le accuse cosi formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento“.