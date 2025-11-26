Perdifumo, nuovo furto getta ombre sulla sicurezza: sotto accusa il mancato sistema di videosorveglianza

A denunciare l’accaduto è il gruppo di minoranza consiliare “Prospettiva Futura” che è tornato ad alzare la voce accusando l’Amministrazione Comunale per la mancata presenza di un efficace sistema di videosorveglianza

Un nuovo furto nel comune di Perdifumo. A denunciare l’accaduto è il gruppo di minoranza consiliare “Prospettiva Futura” che è tornato ad alzare la voce accusando l’Amministrazione Comunale per la mancata presenza di un efficace sistema di videosorveglianza.

La denuncia

“Siamo stanchi di sentir parlare di impianti attivi, controlli, manutenzioni e promesse. La realtà è sotto gli occhi di tutti: i cittadini non sono tutelati”, dichiarano dalla minoranza. Già nei giorni scorsi era emersa la preoccupante questione legata al funzionamento delle telecamere: solo 9 su 45 presenti su tutto il territorio.

Molte di queste, infatti, sono fuori uso da diverso tempo e non è stato realizzato alcun intervento di riparazione o sostituzione. “In un territorio piccolo, fragile e dispersivo come il nostro, lasciare un sistema di sicurezza inefficace equivale a lasciare le porte aperte a chiunque voglia colpire la nostra comunità” tuonano dal gruppo “Prospettiva Futura”.

Le richieste

La richiesta del gruppo consiliare nei confronti della maggioranza guidata dal Sindaco, Vincenzo Paolillo, è quella di una maggior trasparenza e chiarezza sulla problematica con la sua immediata risoluzione attraverso il completo recupero del sistema di videosorveglianza per tutto il comune di Perdifumo.

