Perdifumo: immobile comunale diventa nuova sede per le associazioni del territorio

Un nuovo e moderno immobile, recentemente ristrutturato, messo a disposizione delle realtà associative locali per l’organizzazione di eventi e per la promozione turistica del territorio. Succede a Perdifumo dove l’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Vincenzo Paolillo, ha ceduto in comodato d’uso gratuito la struttura comunale sita nella frazione Camella per attività culturali e aggregative dal grande beneficio per la comunità locale.

I beneficiari

Dopo apposito avviso pubblico rivolto alle associazioni operanti sul territorio comunale di Perdifumo, ma anche quelle di Torchiara e Laureana Cilento, l’immobile è stato consegnato e aperto, per i prossimi due anni, a due realtà come l’Associazione “Growin Greener” e quella “Amici per Camella e Perdifumo”.

“Vogliamo promuovere il patrimonio immobiliare pubblico andando incontro alla necessità di spazi richiesta dalle tante realtà locali che ci circondano. È cosi che possiamo premiare l’impegno e le idee delle nostre associazioni offrendo un’opportunità all’intera collettività”, fanno sapere dalla Casa Comunale.