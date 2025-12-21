Perdifumo, albero pericolante a causa del vento: intervento della Protezione Civile

Un albero pericolante, con rami danneggiati e spezzati a causa del forte vento. Un pericolo per cittadini e automobilisti di Perdifumo. A risolvere la situazione sono stati i volontari della Protezione Civile Gruppo Lucano – sede di Perdifumo, che si sono messi subito a lavoro per la messa in sicurezza della strada in Via Imbriani, nella frazione Camella del borgo cilentano.

L’intervento

I volontari della Protezione Civile hanno provveduto tempestivamente alla messa in sicurezza e in seguito alla potatura del Leccio, ripristinando le condizioni di sicurezza dell’area.

Un intervento importante che dimostra la grande vicinanza e costante operatività sull’intero territorio in caso di emergenze.