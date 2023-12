Per lo “struscio” di Natale viale Amendola ad Eboli torna isola pedonale

Il dj set per i bar del centro e una grande atmosfera di festa si prepara per il centro cittadino ebolitano. E così con una apposita ordinanza è stata prevista la chiusura al traffico di viale Amendola e anche di via Ripa con la zona alta della Piazza della Repubblica. Una grande isola pedonale per consentire, insomma, a tutta la Città di festeggiare la vigilia di Natale in sicurezza e tranquillità. Un momento importante di festa e spensieratezza soprattutto per i tanti giovani che durante la vigilia di Natale si incontrano per scambiarsi gli auguri, rendendo viva la Città.

«Da sempre – dichiara il consigliere delegato alle politiche giovanili, Vito Maratea – l’amministrazione comunale guarda con attenzione alle esigenze dei giovani della nostra città. Ed è per questo che anche quest’anno, in sinergia con l’assessore Vincenzo Consalvo, abbiamo deciso di realizzare, per la vigilia di Natale, una grande isola pedonale che parte dal Viale Amendola, prosegue per Piazza della Repubblica e Via Matteo Ripa dalle ore 11:00 alle ore 19:00. Un modo per consentire a tutta la Città e sopratutto ai tanti giovani che si ritrovano durante le festività natalizie di potersi divertire in sicurezza e serenità. Siamo convinti che questi momenti di aggregazione siano importanti per una Città che si incontra e diventa sempre più viva».

Isola pedonale, dunque, e struscio natalizio che ogni anno richiama l’attenzione di migliaia di giovani fiori sede che fanno ritorno a Eboli.