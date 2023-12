Eboli- “Viviamo la nostra città”I consiglieri comunali Giuseppe Norma Francesco Squillante invitano i giovani a vivere il Natale a Eboli

Forza Italia e Partito Democratico. Giuseppe Norma e Francesco Squillante: due consiglierei comunali, due giovani ebolitani da tempo impegnati in politica, da tempo al servizio della comunità. Entrambi si ritrovano, nonostante militanti in due schieramenti opposti, a sostenere la stessa tesi: «La settimana di Natale è quella che la città di Eboli aspetta con maggiore trepidazione. Ritornano la maggior parte dei ragazzi che abitano in altre città e i locali sono addobbati a festa. Le organizzazioni natalizie di questa amministrazione, al momento, non hanno di certo lasciato il segno.

La richiesta

Vogliamo lasciare il beneficio del dubbio e sospendere ogni giudizio a dopo le feste», dicono Norma e Squillante. «Chiediamo, a gran voce, che durante questa settimana i centri di aggregazione come i bar, che si impegnano ad offrire un centro di ritrovo ai giovani, abbiano la possibilità di intrattenere con musica le persone almeno un’ora oltre il consentito dall’ordinanza comunale. Chiediamo inoltre di chiudere al traffico il giorno del 24 dicembre e il giorno del 31 dicembre le strade in cui maggiormente ci sono punti di aggregazione ovvero via Ripa e Viale Amendola».

L’invito ai coetanei

E poi l’invito dei giovani consiglieri comunali rivolto ai loro coetanei: «Certi che questa richiesta venga approvata al fine di rendere migliore il Natale per i giovani ebolitani, invitiamo tutti i ragazzi di questa città a scegliere sempre la nostra Eboli e non le realtà limitrofe, anche se in questo momento stanno offendendo di più dal punto di vista dell’intrattenimento».