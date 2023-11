Eboli, Politiche Sociali: opposizioni chiedono un consiglio monotematico sulle politiche sociali

Il fronte delle opposizioni a Eboli si schiera compatto su un tema così importante come quello delle politiche sociali. “Il nostro obiettivo è garantire piena tutela ai diritti dei cittadini ebolitani. Migliorare la qualità e il livello dell’intervento sociale a Eboli va a beneficio non solo delle persone e delle famiglie in condizioni di difficoltà ma di tutta la comunità. Se non impieghiamo nel modo migliore le risorse economiche e il capitale umano destinati al welfare creiamo un danno enorme ai cittadini.”

La posizione delle opposizioni

Seppure con proposte e posizioni differenti, le opposizioni sono tutte concordi nel riconoscere che l’azione della maggioranza non ha raggiunto obiettivi sufficienti e che c’è bisogno di un momento di confronto e chiarezza.

“Vogliamo da parte dell’amministrazione un cambio di atteggiamento rispetto a quanto visto finora. Chiediamo al sindaco Mario Conte e al presidente del consiglio comunale Cosimo Brenga la convocazione di un consiglio monotematico sull’argomento, aperto agli interventi dei cittadini e a cui vengano invitati gli enti e le associazioni del Terzo Settore. Auspichiamo che si possa discutere in maniera aperta e trasparente su un tema così delicato che condiziona non solo il presente di tutti i cittadini, ma soprattutto il futuro.” Così si legge in una nota.

Il documento protocollato protocollato e presentato questa mattina in Comune porta

la firma di Damiano Capaccio, Consigliere Comunale Eboli Responsabile, Damiano Cardiello, Consigliere Comunale FDI, Cosimo Napoliello, Consigliere Comunale Italia Viva Eboli, Giuseppe Norma, Consigliere Comunale Forza Italia, Francesco Squillante, Capogruppo Partito Democratico e di Erasmo Venosi, Movimento 5 Stelle Eboli