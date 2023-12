Eboli: dall’orchestra della scuola a quella dello Scarlati Junior di Napoli

Sono Marco Buccella, Luana Celetta, Giovanni Spiotta, Loris Sica, Giuseppe Provenza, Chiara Landolfi i sei studenti del Liceo Musicale dell’IIS “Perito-Levi” di Eboli, diretto dalla prof. Laura Maria Cestaro che hanno brillantemente superato le audizioni per l’ingresso nella prestigiosa Nuova Orchestra Scarlatti Junior di Napoli, aggiungendosi ad altri che negli scorsi anni avevano già superato l’importante traguardo.

Una nuova soddisfazione per gli studenti ebolitani

Ancora grandi soddisfazioni e importanti risultati, dunque, per gli alunni e i docenti del liceo ebolitano.

Negli scorsi giorni infatti, presso la monumentale e antica Chiesa dei SS. Marcellino e Festo, nel centro storico di Napoli, gli allievi Loris Sica (clarinetto), Marco Buccella (trombone), Luana Celetta (tromba), Chiara Landolfi (sassofono), Giuseppe Provenza (sassofono) e Giovanni Spiotta (tromba) hanno superato brillantemente l’importante audizione per entrare a far parte della prestigiosa Nuova Orchestra Scarlatti Junior di Napoli, di cui fanno parte già altri alunni del Liceo Musicale ebolitano.

Le parole della dirigente

“L’accesso di altri sei nostri studenti nella prestigiosa Orchestra partenopea – ha dichiarato la Dirigente Scolastica, Laura Maria Cestaro – conferma la qualità del percorso fatto da questi alunni all’interno del nostro Istituto, grazie a un corpo docenti di indiscusso valore e dove il Liceo Musicale convive, con positive e fruttuose interazioni, con il Liceo Classico, il Liceo Classico Europeo e il Liceo Artistico. Fondamentale, dunque, per il raggiungimento di questi e tanti altri positivi risultati, che in questi anni hanno portato i nostri alunni a calcare palcoscenici importanti e a essere al tempo stesso animatori artistici e culturali delle comunità di cui sono espressione, come sta succedendo in questi giorni che precedono le festività natalizie, dove quasi ogni giorno i nostri ensemble, le nostre orchestre (tra cui spicca quella “verticale” con gli alunni delle scuole medie), il nostro coro, si esibiscono con successo in tutta la provincia di Salerno – ha proseguito la Dirigente Scolastica – è stata l’esperienza maturata presso questa scuola: qui i giovani talenti sono stati preparati da tutti i docenti di indirizzo, in particolare dai docenti di esecuzione ed interpretazione, per affrontare con la maturità artistica necessaria il repertorio di riferimento”.