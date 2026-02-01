Paura sulla A2: tir si ribalta tra Contursi e Campagna

Il camion, che trasportava agrumi ed era partito dalla Sicilia, è finito fuori strada

Antonio Elia

Paura questa mattina sull’A2 del Mediterraneo. Un tir a causa di un incidente si è ribaltato nel tratto Contursi–Campagna, in direzione nord.

La dinamica

Il camion, che trasportava agrumi ed era partito dalla Sicilia, è finito fuori strada per cause in corso di accertamento.

Gli interventi

Necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza, e dei sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure all’autista del camion, rimasto ferito in maniera lieve. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Stradale di Eboli.

Per il recupero del mezzo, è stata utilizzata un’autogru, con disagi alla viabilità durante le fasi di rimozione.

