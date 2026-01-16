Paura sulla A2 a Battipaglia: furgone in fiamme, traffico rallentato

Momenti di apprensione si sono registrati nella mattinata di oggi lungo la A2 del Mediterraneo, dove un veicolo commerciale è stato completamente avvolto dal fuoco. L’episodio si è verificato nel tratto autostradale compreso nel territorio di Battipaglia, in direzione sud, scatenando il panico tra gli automobilisti in transito.

La dinamica dell’incendio e il salvo per miracolo

Secondo quanto ricostruito, l’allarme è scattato quando il conducente di un furgone ha avvertito un’anomalia tecnica durante la marcia. L’uomo è riuscito con prontezza a mantenere il controllo del mezzo e ad accostare lungo la carreggiata. Una manovra decisiva che gli ha permesso di abbandonare l’abitacolo prima che le fiamme prendessero il sopravvento.

Nel giro di pochi minuti, il rogo ha letteralmente distrutto il veicolo, riducendolo a una carcassa fumante. Fortunatamente, grazie alla rapidità d’esecuzione del conducente, non si sono registrati feriti.

L’intervento dei soccorsi e la gestione della viabilità

Sul luogo del sinistro sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a domare l’incendio e a mettere in sicurezza l’intera area interessata.

Presenti anche le pattuglie della Polizia Stradale di Eboli per la gestione della viabilità e i rilievi di rito. L’incidente ha causato inevitabili disagi alla circolazione stradale, con la formazione di brevi code e rallentamenti nel tratto interessato dalle operazioni di soccorso, ma la situazione è tornata progressivamente alla normalità dopo la rimozione del mezzo.