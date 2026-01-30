Paura per una coppia di coniugi a San Gregorio Magno: intossicati da monossido di carbonio

Tragedia sfiorata a San Gregorio Magno, dove una coppia di coniugi è rimasta gravemente intossicata dal monossido di carbonio sprigionato dal termocamino della loro abitazione. I familiari, preoccupati per il mancato riscontro alle telefonate, si sono recati presso la casa dei due, trovandoli riversi sul divano privi di sensi.

I soccorsi

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno trasportato i coniugi all’ospedale di Oliveto Citra. Le analisi hanno confermato la presenza di un’intossicazione da monossido di carbonio, gas inodore e altamente pericoloso.

Trasferimento al Ruggi

A causa della gravità della situazione, la coppia è stata trasferita all’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno per essere sottoposta alla terapia in camera iperbarica. I due non sarebbero in pericolo di vita.

Indagini in corso sulle cause dell’intossicazione

Parallelamente, i Carabinieri della Compagnia di Eboli hanno avviato accertamenti per chiarire le cause dell’incidente domestico. Le indagini dovranno stabilire se l’intossicazione sia stata provocata da un guasto tecnico del termocamino o da altre anomalie nell’impianto.