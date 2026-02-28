Paura per un boato udito tra Fonte e Capaccio, ma era una mostra di fuochi d’artificio

Allarme nel primo pomeriggio di oggi, nella frazione Fonte di Roccadaspide dove si è sentito un boato fortissimo.

I messaggi social

“Si è sentito un rumore fortissimo, un’esplosione a Fonte, proveniva dalla zona di Cafasso, qualcuno sa cosa è successo?” “Che cosa è successo a Capaccio? Sembra esploso qualcosa e si vede del fumo” questi i messaggi che si sono susseguiti sui social network, ma per fortuna non è accaduto niente di grave, anzi.

Al next una mostra di fuochi d’artificio

Presso l’area espositiva del Next, Ex Tabacchificio di Capaccio Paestum, è in corso un evento in cui le aziende di fuochi d’artificio e i fuochisti mostrano le novità.

“International Fireworks Fair” si chiama così la fiera dedicata all’arte pirotecnica e all’innovazione nel mondo degli spettacoli di luci e colori. L’evento è in corso da ieri e durerà fino a domani, 1 marzo.

Gli appuntamenti

Tre giorni di appuntamenti in cui i protagonisti sono i più importanti professionisti e tecnici che possono cosi conoscere e a confrontare le nuove soluzioni e tecnologie del settore.

Nessuna paura, dunque, per i cittadini che non sapevano dell’evento e spaventati dal boato: le dimostrazioni si stanno svolgendo in piena sicurezza.