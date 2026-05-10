Cronaca

Paura in centro a Salerno, colpo esploso in via Roma: indagano i carabinieri

Spari nei pressi di Palazzo di Città: i rilievi dei militari e l'ipotesi di una bravata commessa da giovanissimi

Federica Inverso

Paura nel cuore del centro cittadino di Salerno dove, nella serata di venerdì, un colpo d’arma da fuoco ha fatto scattare l’allarme in via Roma, a pochi metri da Palazzo di Città. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Salerno, impegnati ora nelle indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’episodio.

L’allarme è scattato dopo la segnalazione del responsabile di una nota attività ristorativa della zona, che avrebbe sentito l’esplosione provenire dall’esterno del locale. I militari, giunti rapidamente sul posto, hanno effettuato i rilievi trovando e sequestrando un bossolo rinvenuto in strada, elemento che sarà ora sottoposto agli accertamenti tecnici del caso.

L’ipotesi degli inquirenti

Secondo una prima ricostruzione investigativa, il gesto potrebbe essere riconducibile a una bravata. A entrare in azione sarebbero stati due giovani, probabilmente minorenni, che avrebbero esploso un colpo in aria utilizzando, con ogni probabilità, una pistola scacciacani.

Al momento non risultano liti, tentativi di rapina o minacce nei confronti dei clienti presenti nella zona al momento dei fatti. Proprio questo elemento rafforzerebbe l’ipotesi della “goliardata”.

Le indagini e le telecamere

Determinanti potrebbero rivelarsi le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti lungo via Roma e nelle attività commerciali della zona. I carabinieri hanno già acquisito i filmati e stanno lavorando per identificare i responsabili e ricostruire con precisione la dinamica dell’episodio.

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