Paura al Bivio di Acquavella: auto finisce fuori strada e si ribalta in una scarpata

Un fuori strada ha provocato attimi di forte apprensione intorno alle 21:00, lungo la Pedemontana, in località Rungi, nei pressi del bivio per Acquavella.

La dinamica

Una Fiat Punto, sulla quale viaggiavano due ragazzi del posto, per cause ancora in fase di accertamento ha improvvisamente perso il controllo, terminando la sua corsa oltre il guardrail. Secondo una prima ricostruzione, l’auto avrebbe sbandato all’improvviso, sfondando la barriera di protezione e finendo nella scarpata adiacente.

Nessun ferito

Nonostante l’impatto e il grande spavento, i due giovani sono riusciti a uscire autonomamente dall’abitacolo, fortunatamente senza riportare ferite.

Gli interventi

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, impegnati nei rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità. Presenti anche i mezzi di soccorso necessari per il recupero del veicolo, rimasto danneggiato oltre il guardrail.