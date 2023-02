Paura ad Eboli, giovane dà in escandescenza e aggredisce i passanti

Attimi di panico questo pomeriggio lungo il centralissimo viale Amendola di Eboli. Un ragazzo ha dato in escandescenza e, oltre ad aver distrutto alcuni cassonetti ella nettezza urbana, avrebbe anche aggredito alcuni passanti.

Sul posto, immediatamente lanciato l’allarme, sono giunti i vigili urbani del comandante Mario Dura. Gli uomini delle due pattuglie hanno proceduto ad immobilizzare il ragazzo e ad espletare tutte le formalità di rito.

I fatti

Erano da poco passate le 17.30 quando i passanti sono stati allertati dalle sirene di due veicoli della Polizia Municipale in transito in via Umberto Nobile e diretti in centro cittadino.

Sul centralissimo viale Amendola, infatti, era in corso una vera e propria lite tra un ragazzo con evidenti problemi psichici e alcuni passanti.

C’è chi sostiene sia stata aggredita una donna con un passeggino e chi, invece, che il ragazzo abbia preso di mira, distruggendoli, dei cassonetti della spazzatura posizionati lungo il viale.

Purtroppo, però, nelle ultime ore diversi sarebbero stati gli episodi segnalati alle forze dell’ordine che hanno visto come protagonista questo ragazzo.