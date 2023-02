Agropoli, vaga per la contrada Moio con un’arma: fermato e disarmato dai carabinieri

Disarmato e fermato dai carabinieri mentre, pare in stato confusionale, vagava per via Torretta con un’arma contundente. L’episodio è accaduto giovedì sera, verso le 20.30 in località Moio di Agropoli.

La vicenda

Alcuni residenti della contrada hanno visto un uomo di colore aggirarsi nella zona in possesso di un bastone con il quale infastidiva le auto di passaggio. Immediatamente hanno fatto scattare l’allarme.

Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Agropoli e il personale del 118. Gli intervenuti hanno avuto non poca difficoltà nel riuscire a fermarlo. Lo straniero pare avesse con sé anche un coltellino. Dopo alcuni attimi concitati sono stati proprio gli uomini dell’Arma a disarmarlo e bloccarlo evitando che potesse procurare pericoli ai passanti e a sé stesso.

L’appello dei residenti

I residenti di località Moio hanno voluto esprimere pubblicamente il loro ringraziamento ai militari (uno degli intervenuti è residente proprio in zona), ma al contempo si rivolgono alle istituzioni affinché garantiscano più sicurezza nella frazione, anche attraverso un sistema di videosorveglianza.

Non di rado, infatti, in questa località periferica di Agropoli si sono registrati furti. L’ultimo proprio giovedì quando in Contrada La Vecchia è stato rubato un trattore. Anche su questo episodio indagano i carabinieri di Agropoli.