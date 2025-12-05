Paura ad Agropoli, uomo finisce sotto un’auto: liberato dai vigili del fuoco

Attimi di paura questa sera ad Agropoli tra Via Pio X e via Toscanini. Un uomo è finito sotto un’auto, sembrerebbe del genero, mentre era in manovra.

La dinamica e i soccorsi

Dalle prime ricostruzioni, pare che l’uomo stesse cercando di salire sull’auto e, cadendo, sarebbe stato travolto.

Immediato sul posto l’intervento dei sanitari del 118 e dei vigili del fuoco. Sono stati proprio i caschi rossi a liberare l’uomo dalle lamiere e ad affidarlo alle cure dei sanitari della Croce Rossa per il trasferimento all’ospedale San Luca.

Ha riportato diversi trauma ma non sarebbe in pericolo di vita.