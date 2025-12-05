Paura ad Agropoli, uomo finisce sotto un’auto: liberato dai vigili del fuoco

È successo questo pomeriggio, uomo trasferito in ospedale

A cura di Redazione Infocilento

Attimi di paura questa sera ad Agropoli tra Via Pio X e via Toscanini. Un uomo è finito sotto un’auto, sembrerebbe del genero, mentre era in manovra.

La dinamica e i soccorsi

Dalle prime ricostruzioni, pare che l’uomo stesse cercando di salire sull’auto e, cadendo, sarebbe stato travolto.

Immediato sul posto l’intervento dei sanitari del 118 e dei vigili del fuoco. Sono stati proprio i caschi rossi a liberare l’uomo dalle lamiere e ad affidarlo alle cure dei sanitari della Croce Rossa per il trasferimento all’ospedale San Luca.

Leggi anche:

Eboli: incidente sulla SS18, tre veicoli coinvolti. Traffico in tilt

Ha riportato diversi trauma ma non sarebbe in pericolo di vita. 

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

San Nicola Roscigno

San Nicola tra fede e tradizione: l’antico culto e i falò votivi che accendono il Cilento

Il culto di San Nicola, vescovo di Myra e antesignano di Santa…

Santa Barbara

I Vigili del Fuoco di Sala Consilina festeggiano Santa Barbara: “In un anno 800 interventi nel Vallo di Diano”

Una cerimonia intensa che ha unito fede, ricordi, riconoscimenti e novità per…

Aldo Luongo parla dopo l’elezioni a presidente della Comunità Importante: «Ecco le nostre priorità»

Aldo Luongo ha già le idee chiare sugli obiettivi: «Saremo punto di…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.