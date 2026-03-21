Paura ad Agropoli, scontro tra auto e uno scooter: ferito un minore

Momenti di grande apprensione questa sera ad Agropoli, intorno alle ore 21:00, per un violento incidente stradale verificatosi nel cuore della città, precisamente all’incrocio tra via Pio X e via Moio.

La dinamica del sinistro

Il bilancio dell’impatto è di due veicoli coinvolti: una automobile e uno scooter con a bordo due giovani. Sebbene la dinamica esatta sia ancora al vaglio delle autorità, l’impatto ha avuto conseguenze serie soprattutto per i ragazzi in sella al ciclomotore.

I soccorsi e i rilievi

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118. Ad avere la peggio è stato un minore, per il quale si è reso necessario il trasferimento d’urgenza presso l’ospedale San Luca di Vallo della Lucania con ferite agli arti. L’altro giovane coinvolto è stato invece assistito sul posto dai paramedici con ferite lievi.

Presenti per i rilievi di rito i Carabinieri della Compagnia di Agropoli, impegnati a ricostruire la catena degli eventi. Necessario anche l’intervento degli uomini di Pissta per la bonifica della carreggiata e il ripristino della sicurezza stradale.

La polemica dei residenti

L’ennesimo sinistro riaccende i riflettori sulla sicurezza del tratto stradale. I residenti di via Pio X e via Moio hanno più volte segnalato la criticità dell’incrocio, lamentando: velocità sostenuta dei veicoli in transito e illuminazione inadeguata durante le ore notturne.