Paura ad Acquavella: esplosione di una presa elettrica provoca principio d’incendio

Ad Acquavella, intorno alle ore 14:45 di oggi, lunedì 24 novembre, un appartamento situato in un fabbricato di edilizia popolare in via Varroncelle, abitato da una famiglia di origine marocchina, è stato teatro di un principio di incendio.

L’esplosione

L’esplosione di una presa di corrente elettrica, che alimentava la lavatrice, ha infatti innescato le fiamme che, propagandosi a delle bombolette spray presenti nell’abitazione, hanno rischiato di coinvolgere l’intero locale.

Sul posto sono prontamente intervenuti i militari della stazione dei Carabinieri di Acquavella, insieme alla descrizione Polizia Municipale e ai Vigili del Fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania. Questi ultimi hanno provveduto alle operazioni di spegnimento e alla messa in sicurezza dell’area.

L’intervento

Durante l’intervento, le forze dell’ordine hanno rinvenuto un cospicuo accumulo di indumenti e pacchi di varia natura, materiale che avrebbe potuto alimentare ulteriormente le fiamme e propagare l’incendio all’intero fabbricato.

La donna presente all’interno dell’appartamento, è stata trasportata in ospedale per i dovuti accertamenti.