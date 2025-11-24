Paura ad Acquavella: esplosione di una presa elettrica provoca principio d’incendio

L’esplosione di una presa di corrente elettrica, che alimentava la lavatrice, ha innescato le fiamme

Vigili del Fuoco

Ad Acquavella, intorno alle ore 14:45 di oggi, lunedì 24 novembre, un appartamento situato in un fabbricato di edilizia popolare in via Varroncelle, abitato da una famiglia di origine marocchina, è stato teatro di un principio di incendio.

L’esplosione

L’esplosione di una presa di corrente elettrica, che alimentava la lavatrice, ha infatti innescato le fiamme che, propagandosi a delle bombolette spray presenti nell’abitazione, hanno rischiato di coinvolgere l’intero locale.

Sul posto sono prontamente intervenuti i militari della stazione dei Carabinieri di Acquavella, insieme alla descrizione Polizia Municipale e ai Vigili del Fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania. Questi ultimi hanno provveduto alle operazioni di spegnimento e alla messa in sicurezza dell’area.

L’intervento

Durante l’intervento, le forze dell’ordine hanno rinvenuto un cospicuo accumulo di indumenti e pacchi di varia natura, materiale che avrebbe potuto alimentare ulteriormente le fiamme e propagare l’incendio all’intero fabbricato.

La donna presente all’interno dell’appartamento, è stata trasportata in ospedale per i dovuti accertamenti.

