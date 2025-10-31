Paura a Vallo della Lucania: incendio in un appartamento, indagini in corso

Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi a Vallo della Lucania, dove intorno alle 14:00 un incendio è divampato all’interno di un appartamento situato in via Longobardi.

L’incendio

Le fiamme si sono sviluppate nel vano cucina, richiedendo l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco del locale distaccamento.

I caschi rossi, giunti rapidamente sul posto, hanno prima estratto una bombola di GPL che alimentava il cucinino, evitando così conseguenze ben più gravi, e successivamente hanno domato l’incendio mettendo in sicurezza l’intera area.

Gli interventi

Al momento sono ancora in corso le operazioni di smassamento e bonifica dei locali per escludere la presenza di eventuali focolai residui.

Fortunatamente non si registrano feriti. Restano da chiarire le cause che hanno originato il rogo.