Paura a Roccadaspide, auto si ribalta: la conducente trasferita al “Ruggi” in eliambulanza

Paura questa sera in località Doglie di Roccadaspide a causa di un grave incidente.

La dinamica

Una signora del posto stava viaggiando a bordo della sua auto quando il veicolo si è ribaltato, probabilmente dopo aver urtato contro il muretto a bordo della strada.

Gli interventi

Sul posto è stato richiesto anche l’intervento dell’eliambulanza che ha trasportato la malcapitata presso l’ospedale Ruggi D’Aragona di Salerno.

I soccorsi

A prestare soccorso alla donna anche l’ambulanza del 118 con il personale che ha provveduto subito a stabilizzarla. Necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco per la rimozione del veicolo dalla strada. I rilievi del caso sono stati affidati ai Carabinieri della Compagnia di Agropoli.

La donna, che vive in una frazione vicina, era andata a casa dell’anziana madre che risiede in località Doglie, a quanto pare è rimasta in stato di coscienza per tutto il tempo dei soccorsi, ma sarebbero diversi i traumi riportati.