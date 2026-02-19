Paura a Pertosa: crolla albero sulla carreggia, chiusa la SS19

La circolazione lungo la strada statale 19 “delle Calabrie” ha subìto una brusca interruzione nella giornata odierna a causa di un evento imprevisto che ha interessato la viabilità locale. Il tratto coinvolto riguarda specificamente il km 48,800, situato nel comune di Pertosa. L’episodio ha reso necessario il blocco immediato del transito per garantire la pubblica incolumità e permettere le operazioni di messa in sicurezza.

Cause dell’interdizione al traffico

Il provvedimento di chiusura provvisoria della carreggiata è stato adottato in seguito alla caduta di un albero che ha invaso completamente il piano viabile. Secondo i primi rilievi effettuati dalle autorità competenti, l’esemplare arboreo non apparteneva alla fascia di pertinenza stradale, ma proveniva da una proprietà privata adiacente l’arteria.

L’ingombro della carreggiata ha reso impossibile il passaggio dei veicoli in entrambi i sensi di marcia, rendendo obbligatoria l’interdizione totale della tratta interessata.

Intervento dei soccorsi e gestione della viabilità

Per fronteggiare l’emergenza e ripristinare la normale circolazione nel minor tempo possibile, sono intervenute tempestivamente sul posto le squadre dell’Anas e i Vigili del Fuoco. Il personale specializzato è attualmente impegnato nelle operazioni di rimozione dei rami e del tronco dalla sede stradale, oltre che nella verifica della stabilità di altri arbusti limitrofi. La gestione dell’evento è coordinata per minimizzare i disagi agli automobilisti e assicurare il ritorno alla regolare fruibilità della statale 19 una volta completata la bonifica dell’area.