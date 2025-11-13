Paura a Palinuro, escursionista infortunata salvata dalla Guardia Costiera: trasferita in ospedale

E' accaduto nella serata di ieri sulla spiaggia della Molpa

Palinuro, guardia costiera salvataggio

Nella serata di ieri, personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro, a seguito di richiesta di supporto pervenuta dal 118, ha effettuato il recupero di una turista infortunatasi nei pressi della spiaggia della Molpa di Palinuro durante una attività escursionistica.

I fatti

La malcapitata, dopo aver ricevuto le prime cure da parte del personale medico, è stata poi trasportata nel porto di Palinuro a bordo del battello GC B148 della Guardia Costiera di Palinuro per consentirne il successivo trasferimento presso l’ospedale di Vallo della Lucania(SA), risultando difficoltose le operazioni di recupero da terra.

In caso di situazione di emergenza in mare, pericolo per la navigazione o tutela dell’ambiente, è necessario contattare immediatamente la Guardia Costiera al numero 1530 per l’emergenza in mare (attivo 24 ore su 24). È inoltre possibile contattare la più vicina Autorità Marittima via radio sul canale 16 VHF.

