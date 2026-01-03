Paura a Buonabitacolo: auto distrutta dalle fiamme, si indaga

Momenti di forte apprensione nella serata di ieri a Buonabitacolo, dove un’auto è stata avvolta dalle fiamme in via Trinità. A prendere fuoco, per cause ancora in fase di accertamento, è stata una Jeep Renegade parcheggiata a ridosso di un’abitazione.

L’intervento dei caschi rossi

L’incendio, sviluppatosi improvvisamente, ha allarmato i residenti della zona, anche per la vicinanza del veicolo all’edificio. Determinante l’intervento dei Vigili del Fuoco che sono riusciti a circoscrivere le fiamme e a spegnere l’incendio prima che potesse causare danni più seri. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri, impegnati nei rilievi e nella ricostruzione dell’accaduto.