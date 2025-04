Partiti i Lavori per la realizzazione del nuovo Asilo nido Villa Romana

Cantiere aperto e demolizione avviata grazie al progetto che prevede la riconversione, con demolizione e ricostruzione, della ex scuola elementare ‘Paterno’, in via Fontanelle n. 1 ad Eboli. Si tratta di un progetto finanziato con fondi PNRR per l’importo di € 816.000,00.

La nuova scuola

Il nuovo edificio ospiterà 34 bambini di età compresa da zero a tre anni. L’asilo sarà organizzato in due sezioni, una per i lattanti e semidivezzi ed un’altra per i divezzi.

Interamente disposta al piano terra, la nuova struttura è costituita da tre aule, oltre alla sala mensa, la zona armadietti, scarpe e appendiabiti, lo spazio connettivo, la cucina-dispensa, la lavanderia, i servizi igienici per i bambini e per il personale ed ampi spazi all’aperto.

L’area coperta antistante l’ingresso principale e l’area verde all’esterno, interamente rifunzionalizzata, configurano uno spazio ideale per imparare, oltre a permettere concrete occasioni per organizzare eventi culturali, spettacoli all’aperto e feste. Il nuovo intervento è pensato, infatti, come luogo adatto a momenti di condivisione e aggregazione. Le aule sono orientate in modo da fruire della luce del sole durante la mattinata. Ogni singola aula, inoltre, è pensata come un nucleo indipendente e servita ciascuna da servizi quali bagni, fasciatoi e spogliatoi.

Un intervento sostenibile

Grande attenzione è rivolta alla sostenibilità dell’intervento. Con la nuova costruzione si otterrà un edificio totalmente efficiente dal punto di vista energetico. Almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi, generati durante la realizzazione dell’edificio, sarà avviato al riutilizzo, recupero o riciclaggio.

I lavori dovranno concludersi entro il 30 giugno 2026.

«Continua l’impegno dell’Amministrazione Conte per ammodernare il nostro patrimonio edilizio – dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici, Salvatore Marisei – e destinarlo a nuove funzioni che incontrano i bisogni delle famiglie ebolitane. Il centro cittadino aumenterà i servizi di asilo nido con 34 ulteriori posti che si aggiungono ai 48 già disponibili nello storico asilo comunale, mentre altri 50 posti nido sono in costruzione a Santa Cecilia. Abbiamo raccolto la sfida del PNRR per contribuire al raggiungimento del target europeo che prevede 300 posti nido per ogni 1000 abitanti 0-36 mesi. Lo facciamo tenendo insieme bisogni collettivi ed esigenze della città».

«Questa ulteriore infrastruttura, anche grazie ad interventi edilizi di privati, – ha aggiunto il Sindaco Mario Conte – integra il ridisegno di un vasto quartiere che si estende dalla rotatoria di Via S. Giovanni, al Rione della Pace, con la rigenerazione in atto e la progettazione avanzata per il nuovo stadio ‘Massajoli’, sino a Via Fontanelle. Un’opera di straordinaria rilevanza, che investe Eboli come mai avvenuto prima, di cui siamo particolarmente orgogliosi, resa possibile dallo sforzo del Settore Lavori Pubblici che in questa occasione voglio ringraziare pubblicamente».