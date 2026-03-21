Parte l’ambulatorio virtuale di comunità a Perito

Inaugurato presso il Comune di Perito , l’Ambulatorio Virtuale di Comunità, un innovativo servizio di telemedicina attivato in sinergia con l’ASL Salerno, presso Bottega di comunità.

Un presidio moderno di sanità di prossimità, allestito all’interno della sede comunale, che consentirà ai cittadini di accedere a visite specialistiche in modalità televisita, riducendo i tempi di attesa e limitando gli spostamenti verso ospedali e distretti sanitari.

Il progetto e i servizi

L’iniziativa rientra nel più ampio percorso di potenziamento della sanità digitale sul territorio, con particolare attenzione alle persone anziane, ai cittadini fragili e a quanti vivono in aree periferiche, garantendo cure più accessibili, efficienti e vicine ai bisogni reali della comunità.

Le prestazioni saranno erogate attraverso piattaforme sanitarie certificate, nel pieno rispetto degli standard di sicurezza e della normativa sulla protezione dei dati personali.

È prevista, inoltre, la presenza di un facilitatore digitale, appositamente formato dall’ASL, che accompagnerà gli utenti durante il collegamento, assicurando supporto, inclusione e piena fruibilità del servizio.