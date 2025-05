Palinuro: tanti autori e talk per la quinta edizione di “Letto in Piazza”, ecco gli ospiti

L’estate è alle porte e torna puntuale “Letto in Piazza”, quinta edizione della rassegna letteraria ideata ed organizzata dalla Pro Loco di Palinuro, con il contributo del Comune di Centola.

L’evento

Quest’anno l’evento si fregia di un prestigioso gemellaggio: quello con EtnaBook, Festival Internazionale del Libro e della Cultura che si terrà a Catania dal 21 al 25 settembre e che si è affermato come uno degli eventi culturali principali del Mezzogiorno. “Letto in piazza” offrirà come sempre un ricco calendario di appuntamenti.

Il programma

Si comincia il 31 maggio con il libro scritto a 4 mani da Cristiano Barbarossa e Fulvio Benelli dal titolo “C’ero una volta”, che racconta le molte vite di Antonino Belmonte, il calciatore padrino. Seguirà la serata a due voci con Flavio Pagano e Lucio Pengue che, con questa formula inedita, presenteranno ciascuno il proprio libro offrendo al pubblico una duplice lettura di Napoli, da opposte angolazioni.Seguiranno Pino Imperatore, Catello Maresca, Luigi de Magistris, e tanti altri.

Attesa per il professore Locatelli

Per la sezione Talk, quest’anno il calendario prevede un appuntamento extra letterario di livello assoluto, con un ospite d’eccezione: il Prof. Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, accompagnato dal prof. Giuseppe Ippolito.

“Siamo molto orgogliosi del lavoro svolto in questi anni”, sottolinea il presidente della Pro Loco Silvano Cerulli – che ci ha consolidato fra le rassegne più seguite dell’estate, con la storica piazza Virgilio di Palinuro sempre gremita. Un risultato che è frutto del lavoro dell’intero direttivo, e dell’importante sostegno che arriva dal comune di Centola, convinto e prezioso supporter dell’evento.

L’obiettivo

La nostra sfida come comunità e come amministrazione è far convivere grandi numeri e contenuti, turismo e sostenibilità, puntando a fare di Palinuro un modello di turismo destagionalizzato all’insegna del motto ‘Palinuro, non solo mare’”. È proprio il sindaco di Centola, Rosario Pirrone, infatti, di cui Palinuro è celeberrima frazione, a ribadire che “Letto in Piazza è diventato un riferimento per la vita culturale cilentana e non solo.

La crescita costante dei suoi numeri testimonia quanto la cultura, se proposta con passione e competenza, possa generare un circolo virtuoso fatto di senso di appartenenza, consapevolezza e ampliamento delle prospettive. Investire nella cultura significa investire nel futuro, offrire occasioni per riflettere e per crescere insieme, e per rafforzare il legame tra le generazioni.

Il gemellaggio con EtnaBook è solo l’ultimo segno di un cammino che guarda lontano, senza dimenticare le radici profonde che lo nutrono.”