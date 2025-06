Palinuro, scontro auto – scooter: due giovani feriti

Un incidente stradale si è verificato nella tarda serata odierna in località Saline, nella località turistica di Palinuro.

La dinamica dell’incidente

Per causa ancora in corso di accertamento, uno scooter con in sella due ragazzi di Centola ha impattato contro un’autovettura, con alla guida un uomo di Palinuro, nei pressi del distributore di benzina della IP.

L’impatto violento ha scaraventato i giovani sull’asfalto. Diverse le ferite riportate dai due centauri.

I soccorsi

Sul posto immediato è stato l’arrivo dei sanitari del 118 della New Geo per soccorrere i malcapitati che dopo un primo intervento sono stati trasferiti presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania.

Sul luogo dell’incidente tempestivo è stato anche l’intervento dei Carabinieri della Stazione di Centola guidati dal Luogotenente Giuseppe Sanzone per i necessari rilievi del caso. Quest’ultimi fondamentali per stabilire l’esatta dinamica dei fatti accaduti.