Palinuro, operativo il presidio sanitario estivo: ambulanza H24 per tutta l’estate

Come ogni estate, anche per il 2025 è stato riattivato il servizio di emergenza sanitaria H24 presso l’area portuale di Palinuro, pensato per garantire sicurezza e rapidità d’intervento a cittadini, turisti e operatori del mare.

Operativo il presidio del 118 fino al 31 agosto

Dal 1° luglio al 31 agosto, sarà attivo un presidio del 118 dotato di ambulanza di tipo B, disponibile 24 ore su 24. A bordo dell’ambulanza operano un autista-soccorritore e un infermiere, pronti a intervenire in qualsiasi momento per far fronte a emergenze mediche nell’area portuale.

L’iniziativa conferma l’impegno del territorio nella tutela della salute pubblica, soprattutto in un periodo dell’anno in cui la presenza turistica aumenta considerevolmente.

Il servizio

Il servizio è stato possibile grazie alla collaborazione di più enti. Un particolare ringraziamento è stato rivolto alla Misericordia, al Direttore Generale dell’ASL Salerno Ing. Gennaro Sosto, e al Direttore dell’emergenza urgenza Dott. Domenico Violante, per il loro contributo alla realizzazione del presidio sanitario.

Un apprezzamento speciale è andato anche alla Misericordia di Palinuro e alla Capitaneria di Porto, con particolare menzione al Comandante della Guardia Costiera di Palinuro Tenente Samantha Losito, per la preziosa collaborazione dimostrata.