Paestum Pizza Festa tra forni e racconti: i bambini impastano sogni e la pizza incontra il vino d’autore

Continua a registrare numerose presenze la III edizione del “Paestum Pizza Fest”. Lo scorso venerdì 25 luglio si è svolta la presentazione del volume di Antonella Amodio, nota giornalista enogastronomica e autrice del testo dedicato agli abbinamenti tra pizza e vino.

La presentazione

Durante l’incontro è stata servita la pizza MORESE “Ode alla Provola e Pepe” della Pizzeria I Borboni, in abbinamento a una selezione di vini rosati premiati dalla guida 100 Best Italian Rosé. Presente all’evento anche il noto giornalista gastronomico, Luciano Pignataro. La degustazione guidata ha accompagnato la presentazione dell’opera, unendo sapienza enogastronomica e creatività culinaria sul tema dell’armonia tra pizza e vino.

Altro momento che ha attirato l’attenzione dei più piccini e stato con il celebre pizzaiolo Enrico Porzio che ha tenuto un laboratorio dedicato ai più piccoli, con una nuova pizza pensata appositamente per loro: ingredienti genuini e gusto equilibrato per una proposta nutritiva e divertente. I bambini hanno partecipato attivamente alla preparazione e alla cottura, in un clima di entusiasmo e scoperta.

L’evento

La cornice del NEXT – Ex Tabacchificio Cafasso di Paestum, con i suoi spazi ampi e il fascino dei templi alle spalle, ha reso l’evento suggestivo e accogliente. L’evento è stato organizzato da Erre Erre Eventi, con l’obiettivo di valorizzare la biodiversità del Cilento attraverso arte bianca, sostenibilità, inclusività e convivialità. Non sono mancati momenti di intrattenimento: la serata è stata accompagnata da musica live e dirette radio dell’Area Talk Podcast, con interviste a pizzaioli, giornalisti e influencer, che hanno raccontato storie e curiosità sul festival.