Paestum e Velia presentano “E.LIS.A. per Paestum”: percorsi inclusivi in Lingua dei segni

“E.LIS.A. per Paestum” non è solo un progetto tecnologico, ma un vero e proprio strumento di inclusione sociale

A cura di Redazione Infocilento
Tomba del Tufffatore

Mercoledì 17 dicembre 2025, alle ore 10:30, i Parchi archeologici di Paestum e Velia presenteranno ufficialmente “E.LIS.A. per Paestum”, i nuovi percorsi in Lingua dei Segni Italiana (LIS) e in International Sign Language (IS). L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rendere la visita sempre più inclusiva, offrendo ai visitatori non udenti la possibilità di esplorare il patrimonio culturale in modo completo e accessibile.

I protagonisti della presentazione

Alla cerimonia di lancio interverranno figure di rilievo del panorama culturale e istituzionale:

  • Tiziana D’Angelo, Direttore dei Parchi archeologici di Paestum e Velia
  • Avv. Annapaola Voto, Direttore Generale della Fondazione IFEL Campania
  • Cav. Gioacchino Lepore, Presidente ENS – Campania
  • Silvio Leone, funzionario archeologo dei Parchi

La loro presenza testimonia l’importanza del progetto e la volontà di creare un dialogo concreto tra istituzioni, associazioni e cittadini.

Una collaborazione tra istituzioni e associazioni

Il progetto è promosso dalla Regione Campania – Assessorato alla Scuola, alle Politiche Sociali e alle Politiche Giovanili, in collaborazione con l’ENS – Ente Nazionale Sordi, Consiglio Regionale della Campania. La Fondazione IFEL Campania coordina l’iniziativa, sostenuta dai fondi della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità.

Questa sinergia tra enti pubblici e associazioni rappresenta un passo fondamentale verso un museo aperto a tutti, dove cultura e accessibilità camminano insieme.

Cultura e inclusione: un binomio vincente

“E.LIS.A. per Paestum” non è solo un progetto tecnologico, ma un vero e proprio strumento di inclusione sociale. Grazie ai percorsi in LIS e IS, i visitatori non udenti potranno vivere un’esperienza immersiva e completa, riscoprendo la bellezza dei templi e delle testimonianze archeologiche con la stessa intensità di chi ascolta le parole delle guide.

Un museo per tutti

Con questa iniziativa, Paestum e Velia si confermano come luoghi di cultura all’avanguardia, capaci di valorizzare il patrimonio storico e renderlo accessibile a ogni persona.

