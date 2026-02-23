Padula, rave party non autorizzato: il plauso dell’Amministrazione comunale alle Forze dell’Ordine

Un intervento tempestivo e coordinato delle Forze dell’Ordine ha impedito, nella mattinata di ieri, lo svolgimento di un rave party privo di autorizzazioni nell’area dell’ex polveriera in località Mandranello di Padula.

A esprimere pubblicamente riconoscenza e apprezzamento è stata la Sindaca di Padula, Michela Cimino, a nome dell’intera Amministrazione comunale, sottolineando come l’azione svolta abbia consentito di tutelare l’ordine pubblico e di preservare l’integrità di un’area sensibile del territorio.

L’intervento delle forze dell’ordine

L’intervento ha visto impegnati i militari del Comando Carabinieri di Sala Consilina, guidati dal Capitano Veronica Pastori, insieme ai Carabinieri della Stazione di Padula e al Comandante Antonio Passaro. Fondamentale anche il supporto del Nucleo Carabinieri Forestale di Padula, intervenuto per gli aspetti legati alla tutela ambientale dell’area.

La nota dell’amministrazione

Secondo quanto evidenziato dall’Amministrazione, l’operazione ha confermato l’elevato senso del dovere, la professionalità e la dedizione che quotidianamente caratterizzano l’operato delle Forze dell’Ordine sul territorio. Un’azione che ha evitato potenziali criticità sotto il profilo della sicurezza, dell’ordine pubblico e della salvaguardia ambientale.

“Un particolare e sentito ringraziamento – si legge nella nota – va a tutti gli uomini e le donne in divisa che, con prontezza operativa e costante presenza, garantiscono legalità e sicurezza alla nostra comunità”.