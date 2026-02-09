Padula, incidente sulla A2: la vittima è Francesco Nacci

Francesco Nacci, 87 anni, residente a Lagonegro (PZ) è la vittima del tragico incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi sull’autostrada A2 del Mediterraneo all’altezza dello svincolo di Padula – Buonabitacolo.

La dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era alla guida di una Dacia Sandero quando, per cause ancora in corso di accertamento è finito contro un tir che lo precedeva. L’urto si è rivelato fatale: per l’anziano automobilista non c’è stato nulla da fare.

La notizia della scomparsa di Francesco Nacci si è rapidamente diffusa nel Lagonegrese, dove l’uomo era molto conosciuto e stimato. Originario della Sicilia ma da anni residente in Basilicata, Nacci aveva avuto una lunga e prestigiosa carriera nel mondo della scuola, ricoprendo il ruolo di ispettore del Ministero dell’Istruzione e diventando un punto di riferimento per la formazione di educatori e insegnanti a livello regionale e nazionale.

Il cordoglio

Profondo il cordoglio espresso dal sindaco di Lagonegro, Salvatore Falabella, che ha voluto ricordarne il valore umano e professionale:

“Abbiamo appreso con immenso dolore la notizia della scomparsa del nostro concittadino Francesco Nacci, punto di riferimento del mondo scolastico regionale e nazionale, esperto di altissimo profilo nella formazione di educatori, maestri e insegnanti. Alla moglie, alle figlie, ai familiari e a tutti coloro che gli hanno voluto bene giungano i sentimenti di cordoglio e di partecipazione al lutto da parte dell’intera comunità e dell’Amministrazione comunale”.