Padula: fuoristrada in fiamme nella notte

Intorno alle 4 del mattino di oggi, un fuoristrada è stato avvolto dalle fiamme a Padula, in località San Francesco. Si tratta di una Opel Frontera che è stata completamente distrutta dall’incendio.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area circostante.

Presenti anche i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sala Consilina, che hanno effettuato i rilievi del caso e avviato le indagini per accertare le cause dell’incendio. Al momento, non si esclude alcuna ipotesi, compreso un possibile cortocircuito o un atto doloso.

Fortunatamente, al momento dell’incendio non si trovava nessuno all’interno del veicolo e non si sono registrati feriti.