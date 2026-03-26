Alburni

Ottati, una pista di atterraggio per l’elisoccorso: ecco dove sorgerà

La pista sorgerà in Località San Vito e sarà utile per servire i cittadini di una vasta fascia territoriale

Alessandra Pazzanese

Ottati avrà una nuova pista di atterraggio per l’elisoccorso. È quanto comunicato dal sindaco, Elio Guadagno.

Sottoscritta la convenzione

Il primo cittadino ha fatto sapere che, alla luce della volontà espressa dall’Asl Salerno, di potenziare la rete di emergenza-urgenza del 118 su tutto il territorio della provincia, con la realizzazione di dieci nuove postazioni di atterraggio per elisoccorso, anche Ottati ha sottoscritto la convenzione per permettere l’utilizzo di un’area comunale adibita a tale scopo.

Ecco dove sorgerà

La pista sorgerà in Località San Vito e sarà utile per servire i cittadini di una vasta fascia territoriale.

Il commento del sindaco

“Si tratta di una pista utile a garantire tempi di soccorso più rapidi in considerazione delle distanze dagli ospedali tipiche delle Aree Interne.Ringrazio il Direttore Generale Gennaro Sosto e i referenti aziendali per aver voluto dotare il nostro territorio di questa infrastruttura” ha commentato il primo cittadino Guadagno.

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