Ottati riabbraccia Don Luigi Terranova: a lui il conferimento della cittadinanza onoraria

L'amministrazione comunale celebra lo storico parroco che guidò la comunità tra il 1976 e il 1981. Prevista una seduta straordinaria del consiglio e una messa solenne

A cura di Ernesto Rocco
Un giorno di festa e di memoria storica attende la comunità di Ottati. L’Amministrazione Comunale ha annunciato ufficialmente la convocazione di un Consiglio Comunale straordinario per giovedì 11 dicembre 2025, con un unico, significativo punto all’ordine del giorno: il conferimento della Cittadinanza Onoraria a Don Luigi Terranova.

L’evento, che sancisce un legame mai spezzato tra il sacerdote e i cittadini, avrà inizio alle ore 18:00 presso il Teatro Comunale di Ottati.

Un legame indissolubile con la comunità

La decisione di conferire la massima onorificenza civica nasce dalla volontà di omaggiare una figura che ha segnato profondamente la vita spirituale e sociale del paese. Don Luigi Terranova è stato infatti lo stimato parroco di Ottati per un quinquennio, dal 1976 al 1981. Nonostante siano trascorsi decenni dal termine del suo mandato pastorale nel comune alburnino, il ricordo del suo operato e della sua vicinanza alla popolazione è rimasto vivido.

Il Presidente del Consiglio Comunale, Antonio Colangelo, ha firmato la convocazione che invita tutta la cittadinanza a partecipare a questo momento istituzionale che riconosce ufficialmente Don Luigi come “figlio” di Ottati.

Il programma della cerimonia

La giornata di celebrazioni non si esaurirà con l’atto formale nell’aula consiliare. Subito dopo il conferimento della cittadinanza, il programma prevede due momenti di condivisione religiosa e conviviale. Don Luigi Terranova, inoltre, tornerà a presiedere la Santa Messa nella Chiesa della SS. Annunziata, un momento di preghiera che permetterà ai fedeli di rivedere il loro ex parroco sull’altare che lo ha visto protagonista anni fa.

Come seguire l’evento

L’Amministrazione Comunale, consapevole dell’importanza dell’evento e per permettere anche a chi non potrà essere fisicamente presente (inclusi i tanti cittadini di Ottati residenti altrove) di assistere, ha predisposto la diretta digitale. Il Consiglio Comunale sarà infatti trasmesso in streaming sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Ottati.

