Ottati: oggi i funerali di Raffaele Guadagno, travolto dal trattore su cui lavorava

È stretta nel silenzio e nel cordoglio la comunità di Ottati per la perdita di Raffaele Guadagno, il 78enne deceduto dopo essere caduto dal trattore su cui stava lavorando.

Il cordoglio

L’incidente è avvenuto prima delle otto di ieri mattina, mercoledì 23 luglio. Amato e benvoluto da tutti, Guadagno, aveva lavorato per Poste Italiane nel Comune di Castelcivita, con amore e passione si dedicava anche alla cura dell’orto e questa mattina la sua vita si è interrotta proprio mentre si trovava in uno dei suoi terreni sito tra i comuni di Castelcivita, Aquara e Ottati. Raffaele è il papà del sindaco di Ottati Elio Guadagno, giunto subito sul posto.

I soccorsi

Inutili i tentativi, da parte dei sanitari del 118, di rianimare l’uomo, a nulla è servito allertare l’elissoccorso arrivato sul luogo per velocizzare il trasporto in ospedale. L’uomo è deceduto proprio nel fondo agricolo. Il medico legale, giunto sul luogo in cui si sono radunate in poco tempo tante persone per confortare i familiari e per capire cosa fosse accaduto, ha constatato il decesso, causato dal tragico incidente, e la salma è stata rilasciata ai familiari per permettere l’organizzazione del rito funebre.

L’ultimo saluto

La camera ardente è stata allestita presso la casa dell’estinto sita ad Ottati, in via Sant’Antuono, al civico 19. Oggi, alle ore 17:30, presso la Chiesa della SS Annunziata del paese si terranno i funerali. Tantissimi i messaggi di cordoglio da parte dei cittadini e dei Comuni di tutto il territorio. Raffaele lascia la moglie Angelina, i figli Nicola, Domenico ed Elio e un’intera comunità addolorata per la perdita di un uomo buono e gran lavoratore.