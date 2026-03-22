Ottati, l’esempio di Attilio Capozzoli: 101 anni a dicembre, ha raggiunto personalmente i seggi per votare

Una bella storia, segno di partecipazione civica, arriva da Ottati dove, pochi minuti fa, si è recato personalmente al seggio il signor Attilio Capozzoli che nel mese di dicembre compirà 101 anni.

Il signor Attilio ha voluto recarsi personalmente alle urne per esprimere il proprio voto per il Referendum sulla Giustizia.

Come già avvenuto in altre recenti consultazioni elettorali, il signor Attilio, è arrivato al seggio tra l’ammirazione dei presenti per il forte valore simbolico della sua presenza alle urne.

Un gesto semplice nella forma, ma profondo nel significato quello del signor Capozzoli, esempio concreto di senso civico e attaccamento alle istituzioni democratiche in un’epoca in cui l’astensionismo elettorale è in crescita.

Il signor Attilio, con la sua azione, ha lasciato un messaggio importante: il voto non è soltanto un diritto, ma anche un dovere morale verso la comunità, uno strumento fondamentale attraverso cui ogni cittadino contribuisce alla vita democratica del Paese e la Democrazia vive anche grazie alle gesta dei cittadini più longevi, che hanno lottato per averla e lasciarla in dono alle generazioni presenti e future.