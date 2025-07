Ottati, infortunio in montagna per un uomo: cittadini e sanitari fanno squadra per soccorrerlo

Una storia di generosità e disponibilità, quella raccontata dal sindaco di Ottati, Elio Guadagno.

Il messaggio

“Domenica è andata in scena una collaborazione assolutamente proficua tra cittadini, istituzioni, professionisti e Forze dell’Ordine. Un uomo, durante un’escursione a cavallo in montagna ha subito un infortunio serio ad una gamba in un posto inaccessibile per l’ambulanza.

I soccorsi

I concittadini Pasquale, Antonio e Assunta Guadagno, consigliera comunale di Ottati, del Rifugio Panormo hanno immediatamente attivato i soccorsi” ha raccontato il primo cittadino aggiungendo che i militari della Stazione dei Carabinieri Parco di Ottati e Corleto Monforte in servizio congiunto, nelle persone di Giuseppe Moscato e Nicola Costantino e i sanitari del SAUT 118 di Piaggine hanno unito le forze per agevolare il trasporto dell’uomo. “Non potendo l’ambulanza giungere sul luogo esatto, si è reso necessario l’utilizzo del pick-up del Comune di Ottati per “far la spola” col mezzo di soccorso.

Impegno e solidarietà

Fortunatamente tutto è andato per il verso giusto e il malcapitato, a cui auguro ancora una pronta guarigione, è stato sottoposto alle dovute cure, con una professionalità indiscutibile e in tempi brevi” ha reso noto ancora Guadagno esprimendo profondo orgoglio, per l’impegno e la solidarietà profusi da tutti nonostante le enormi difficoltà per raggiungere l’area montana.

È il segno che quando c’è collaborazione, senso civico e solidarietà ad ogni storia si può dare un lieto fine.