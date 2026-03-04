Ottati, cade da un’altezza di circa 5 metri: 47enne trasferito al Ruggi in eliambulanza

Paura a Ottati dove un uomo di 47 anni è rimasto ferito dopo essere caduto accidentalmente da un’altezza di oltre cinque metri. L’incidente è avvenuto in prossimità del cimitero mentre l’uomo stava eseguendo alcuni interventi di manutenzione.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento, l’uomo avrebbe perso l’equilibrio precipitando nel vuoto. L’impatto al suolo ha reso necessario l’immediato intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunti tempestivamente gli operatori del 118 che, valutate le condizioni, hanno richiesto l’ausilio dell’eliambulanza.

Trasferito al Ruggi

Dopo essere stato stabilizzato sul luogo dell’incidente, il 47enne, è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale “Ruggi” di Salerno, dove è stato affidato alle cure dei sanitari per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero gravi, nonostante abbia riportato politraumi. Restano ora da chiarire con precisione le cause della caduta.