Ospedale unico della Piana del Sele? «Una necessità per l’intero comprensorio»

Continua a tenere banco la notizia di questi ultimi giorni della costruzione dell’ospedale unico della Valle del Sele. Ad intervenire sulla vicenda è il coordinatore provinciale della CGL FP medici, dottor Massimiliano Voza. “Il territorio ha bisogno dell’Ospedale unico della Valle Del Sele e non di un nuovo singolo Ospedale a Battipaglia o Eboli. C’è bisogno di un presidio che possa servire all’intero comprensorio, sia per funzionalità che per collocazione strategica, tale da garantire anche i comuni dell’entroterra che oggi afferiscono ad Eboli”.

Questo in sintesi il pensiero del coordinatore provinciale della CGL Voza espresso ai microfoni di Infocilento durante l’intervista.