Ospedale “Immacolata” di Sapri, in arrivo nuovi specialisti, a InfoCilento parla il direttore sanitario, De Paola

Un percorso che renderà sempre più efficiente il nosocomio del Golfo di Policastro.

A cura di Maria Emilia Cobucci

Dopo le confortanti notizie sulla riapertura del Punto nascita dell’ospedale “Immacolata” di Sapri, nuovi arrivi di personale medico sono previsti in diversi reparti della struttura ospedaliera, come annunciato dal direttore sanitario Vincenzo De Paola. Un percorso che renderà sempre più efficiente il nosocomio del Golfo di Policastro.

Il commento

“In tutto questo periodo abbiamo lavorato per cercare specialisti da inserire nella nostra struttura ospedaliera – ha affermato il Direttore Sanitario Vincenzo De Paola – Nel mesi di novembre, dunque, ci dovrebbe essere l’arrivo di specialisti nei reparti di Urologia, Dermatologia e Cardiologia dove siamo in attesa dell’arrivo di alcuni cardiologi.

A tutto questo va aggiunto che la struttura è migliorata anche dal punto di vista tecnologico, con l’arrivo di numerose attrezzature. Inoltre stiamo procedendo anche con importanti lavori di ristrutturazione che sono partiti dal reparto di Rianimazione per poi continuare con le sale operatorie. Una serie di interventi che verranno effettuati tutti a breve termine. C’è ancora tanto da fare ma sicuramente ci riusciremo”.

