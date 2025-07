Ospedale di Roccadaspide: assemblea della CGIL sulla carenza di medici e cardiologi

Si è tenuto ieri pomeriggio, presso la Sala Riunioni dell’ospedale di Roccadaspide, un incontro tra il Coordinatore dei Medici Fp della CGIL Salerno, Massimiliano Voza, il Segretario Generale della Funzione Pubblica CGIL, Antonio Capezzuto e il personale medico dell’ospedale di Roccadaspide.

La riunione

La riunione si è resa necessaria alla luce della carenza di personale medico: “Chiediamo alla Direzione Strategica di velocizzare le operazioni del concorso già bandito per il reclutamento dei cardiologi in Asl e ci aspettiamo che possano essere destinati nelle Aree Interne soprattutto a Roccadaspide in cui la carenza è particolarmente rilevante” ha fatto sapere Voza tra le altre cose.

Presente all’incontro anche Girolamo Auricchio, presidente dell’Ass. “Aree Interne del Cilento” e vicesindaco di Roccadaspide da sempre in prima linea per la difesa del nosocomio della Valle del Calore indispensabile per la vasta popolazione delle Aree Interne del Cilento già distanti dai centri erogatori di servizi e svantaggiate da una scarsa viabilità.

Le dichiarazioni

“Serve un cardiologo per i turni di notte, la carenza di personale medico è un problema che attanaglia tutta la nazione, ma sono fiducioso nel lavoro del Direttore Generale dell’Asl Salerno, l’ingegnere Gennaro Sosto che mi auguro possa reperire, in base alla disponibilità, personale in modo da venire incontro alle esigenze dei tanti utenti di questo ospedale” ha affermato Auricchio.