Attualità

Ospedale di Agropoli, incontro Asl-sindaci: garantita assistenza sanitaria h24, presto insegna specifica

"Presso il nosocomio di Agropoli, sarà installata l’insegna che riporterà la dicitura “Punto di primo intervento per l’urgenza territoriale”

Comunicato Stampa

7 Agosto 2025

Gennaro Sosto

Ieri pomeriggio, presso la Direzione Generale di Via Nizza a Salerno, il Direttore Generale Gennaro Sosto ha incontrato una delegazione delle amministrazioni comunali dell’alto Cilento.

I sindaci presenti

Presenti i Sindaci dei Comuni di Agropoli, Castellabate, Cicerale, Laureana Cilento, Montecorice, Ogliastro Cilento e Perdifumo, oltre al consigliere regionale Franco Picarone. Sul tavolo, la questione della rete dell’emergenza territoriale nell’area tra Agropoli e Castellabate. Alla presenza anche del Direttore Sanitario Primo Sergianni, si è discusso delle difficoltà che, a causa della scarsità nazionale di reperimento di figure sanitarie dell’emergenza, comporta una grave carenza di personale da assegnare anche sul territorio interessato.

La decisione

A valle dell’incontro, l’Azienda si impegna a garantire l’assistenza sanitaria tesa alla gestione delle emergenze territoriali 24 ore su 24 presso l’Ospedale di Agropoli. Presso il nosocomio di Agropoli, inoltre, sarà installata l’insegna che riporterà la dicitura “Punto di primo intervento per l’urgenza territoriale”, tale da poter rappresentare e indicare la corretta tipologia di assistenza sanitaria offerta, anche ai turisti che in questo periodo affollano la costiera cilentana.

Inoltre, il Direttore Generale Sosto ha comunicato ai Sindaci presenti che l’ASL ha programmato l’uscita immediata di un avviso pubblico per un ulteriore rafforzamento della dotazione organica, specifico per l’area dell’alto Cilento, e teso al reperimento di medici da destinare alla gestione dell’urgenza territoriale.

Indetto consiglio comunale monotematico

Si è concordato infine che la Direzione Strategica dell’ASL parteciperà al Consiglio comunale monotematico sulla sanità che si terrà il 26 agosto al Comune di Agropoli.

Iscriviti al canale WhatsApp

Resta sempre aggiornato, iscriviti al canale WhatsApp di InfoCilento

Clicca qui

Potrebbe interessarti anche

Ospedale Agropoli

Ospedale di Agropoli: anche il Partito Socialista Italiano del Golfo di Policastro presente al corteo di protesta

Il riconoscimento di Agropoli come presidio sanitario strategico per il territorio cilentano non è una concessione politica, ma un diritto costituzionalmente garantito

Comunicato Stampa

07/08/2025

Ascea Marina, auto in fiamme

Auto in fiamme nella notte ad Ascea Marina: intervengono vigili del fuoco e forze dell’ordine

L’incendio ha causato notevoli disagi alla viabilità lungo una delle arterie principali della frazione marina

Chiara Esposito

07/08/2025

Monti Vesole

Trentinara il progetto “Monti Alburni, Vesole e Rupi del Calore – Esperienze autentiche nel Cilento Interno”

Il progetto unisce sei comuni ed è finanziato dalla Regione Campania nell’ambito del Piano Strategico Cultura e Turismo 2025

Comunicato Stampa

07/08/2025

Montecorice

Montecorice, operazione spiagge pulite: sequestrate centinaia di attrezzature da mare

L’operazione, denominata “spiaggia pulite”, ha portato al sequestro di circa 160 ombrelloni, 50 sedie sdraio e altro materiale posizionato sull’arenile

Manuel Chiariello

07/08/2025

Cinghiali

Emergenza cinghiali nei centri abitati, il Parco: «competenza della Regione Campania»

L'Ente ha richiamato le competenze che la legislazione assegna alle singole amministrazioni

Antonio Pagano

07/08/2025

San Donato

San Donato: fede, storia e tradizione nel cuore del Cilento e del Vallo di Diano

Domani si celebra San Donato, patrono di Monteforte Cilento, Montecorice e Buonabitacolo. Ecco storia, culto e tradizione

Concepita Sica

06/08/2025

“Se Non Ora Quando – Vallo di Diano” chiede la cittadinanza onoraria per Francesca Albanese al Comune di Sala Consilina

L'obiettivo è riconoscere l’impegno della giurista italiana nella difesa del diritto internazionale e nella tutela dei diritti del popolo palestinese, condotto con “rigore, trasparenza e dedizione”

Federica Pistone

06/08/2025

Villa Littorio di Laurino: il Vescovo Calvosa celebra la Messa di San Salvatore

Numerosi i fedeli che ieri, martedì 5 agosto, si sono ritrovati nella Chiesa di San Giovanni Battista, in località Villa Littorio di Laurino, per la celebrazione eucaristica tenuta in occasione della Messa Vespertina

Alessandra Pazzanese

06/08/2025

Agropoli, scritta pronto soccorso

L’Associazione Operatori Turistici Agropolesi aderisce alla manifestazione per la tutela del Pronto Soccorso

"Il diritto alla salute deve essere garantito non solo ai residenti, ma anche ai tantissimi visitatori che ogni anno scelgono Agropoli"

Comunicato Stampa

06/08/2025

Strade invase dalla vegetazione, il gruppo consiliare “Ascea in Testa” diffida la Provincia di Salerno

La diffida è a firma dei consiglieri comunali Pasquale D’Angiolillo, Luca Di Genio e Silvia Chirico

Comunicato Stampa

06/08/2025

Agropoli: lavori non eseguiti secondo le prescrizioni, sequestro bis a San a Francesco

Riapposti i sigilli, denunciato il responsabile dell’abuso

Ernesto Rocco

06/08/2025

Ospedale Agropoli

Agropoli: anche la FP CGIL al corteo dell’8 agosto per l’Ospedale

Il corteo di protesta è in programma per venerdì 8 agosto

Comunicato Stampa

06/08/2025

Torna alla home
Convergenze
Ad image
Ad image
Ad image
Ad image
Ad image
Forlenza