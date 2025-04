Ospedale di Agropoli: «avviate procedure concorsuali per implementare i servizi» | VIDEO

Il futuro dell’ospedale civile di Agropoli al centro di un incontro tenutosi ieri a palazzo di città. Dopo il sopralluogo al “San Luca” di Vallo della Lucania con il governatore Vincenzo De Luca, i vertici dell’Asl Salerno hanno raggiunto il municipio agropolese per incontrare il sindaco Roberto Mutalipassi e i componenti della commissione sanità. Presenti anche i sindaci di Castellabate, Marco Rizzo e di Valle dell’Angelo, Angelo Salvatore Iannuzzi.

Le rassicurazioni del dg Sosto

Da parte del direttore generale dell’Azienda sanitaria, Gennaro Sosto, sono arrivate rassicurazioni, ma al contempo la conferma delle difficoltà nella riattivazione del pronto soccorso. «Stiamo portando avanti un programma, riaprire delle strutture diventa difficile, più semplice mettere dei tasselli aggiuntivi – spiega – Ad Agropoli stiamo cercando di realizzare delle cose nuove, come la riabilitazione e la lungodegenza. Sono già partite le procedure concorsuali per le nomine dei due primari, inoltre abbiamo dei concorsi per il personale dirigente medico già conclusisi e proporremo ai vincitori di concorso le varie sedi disponibili, ma ci sono almeno 9-10 posizioni per potenziare medicina e lungodegenza ad Agropoli»,

Infine un appello: «Chiediamo ai giovani medici che sono lontani da qui di tornare vicino casa».

Soddisfazione del sindaco Mutalipassi

«Ci hanno dato rassicurazioni su quelli che sono i servizi previsti nell’atto aziendale. Stanno dando seguito a quelle che sono le previsioni e ci hanno spiegato che la problematica principale è oggi legata alla mancanza di risorse umane che si spera vengano reperite con questi nuovi concorsi», ha detto il primo cittadino di Agropoli, Roberto Mutalipassi.