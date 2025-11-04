Ospedale, Del Mastro (FdI): “Le promesse ad orologeria del Pd”

“Dopo Lampasona, anche Picarone fa campagna sull’ospedale”

A cura di Ernesto Rocco
Modesto del Mastro

«Ci aspettavamo un taglio del nastro, una inaugurazione, la venuta di un presidente ormai passato e di un candidato presidente insieme alla solita pletora, ma questa volta si sono superati: a pochi giorni dalle elezioni arriva la promessa di modifica del piano aziendale dell’Asl di Salerno». Così Modesto Del Mastro, consigliere provinciale di Fratelli d’Italia e coordinatore Cilento Nord del partito di Giorgia Meloni, sull’intervento di Franco Picarone, consigliere regionale uscente e ricandidato nella lista del Partito Democratico, che ha annunciato la novità.

Il J’accuse di Modesto Del Mastro

«Ormai gli annunci del centrosinistra salernitano sono a orologeria. Ad ogni campagna elettorale c’è un taglio del nastro o una inaugurazione e questa volta arriva il piano aziendale. Dispiace che tanti cittadini credano ancora a queste favole, ma fare leva sulle fragilità e sulla necessità dei cilentani di avere finalmente un ospedale funzionante con un pronto soccorso valido è facile. Loro lo sanno e non hanno vergogna, ogni volta, a promettere qualcosa. Non bastava il manifesto di Rosa Lampasona, ora c’è la modifica del piano aziendale dell’Asl di Picarone. Del resto, la scuola politica è la stessa e non ci meraviglia nessuna delle due cose».

«Il popolo è stanco – conclude Del Mastro – e saprà distinguere le parole concrete da quelle finte, saprà capire chi li ha preso in giro e continua a farlo. Ci sarebbe molto da dire perché la misura è davvero colma, ma ci limitiamo a dire che siamo schifati. Vergognatevi!».

Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Municipio Capaccio Paestum

Capaccio Paestum, un nuovo parcheggio a Torre di Mare: al via l’iter progettuale

Il Comune punta a risolvere le criticità legate alla carenza di parcheggi…

Bonificate le micro-discariche nel territorio di Atena Lucana: raccolti oltre 15 quintali di rifiuti

La maggior parte dei materiali rinvenuti appartiene alla categoria dei rifiuti urbani

Pista ciclabile

Pista ciclabile dei Templi, il Consiglio di Stato annulla l’approvazione del progetto

Accolto l'appello del Ministero della Cultura contro la Provincia di Salerno. La…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79