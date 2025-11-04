Ospedale, Del Mastro (FdI): “Le promesse ad orologeria del Pd”

«Ci aspettavamo un taglio del nastro, una inaugurazione, la venuta di un presidente ormai passato e di un candidato presidente insieme alla solita pletora, ma questa volta si sono superati: a pochi giorni dalle elezioni arriva la promessa di modifica del piano aziendale dell’Asl di Salerno». Così Modesto Del Mastro, consigliere provinciale di Fratelli d’Italia e coordinatore Cilento Nord del partito di Giorgia Meloni, sull’intervento di Franco Picarone, consigliere regionale uscente e ricandidato nella lista del Partito Democratico, che ha annunciato la novità.

Il J’accuse di Modesto Del Mastro

«Ormai gli annunci del centrosinistra salernitano sono a orologeria. Ad ogni campagna elettorale c’è un taglio del nastro o una inaugurazione e questa volta arriva il piano aziendale. Dispiace che tanti cittadini credano ancora a queste favole, ma fare leva sulle fragilità e sulla necessità dei cilentani di avere finalmente un ospedale funzionante con un pronto soccorso valido è facile. Loro lo sanno e non hanno vergogna, ogni volta, a promettere qualcosa. Non bastava il manifesto di Rosa Lampasona, ora c’è la modifica del piano aziendale dell’Asl di Picarone. Del resto, la scuola politica è la stessa e non ci meraviglia nessuna delle due cose».

«Il popolo è stanco – conclude Del Mastro – e saprà distinguere le parole concrete da quelle finte, saprà capire chi li ha preso in giro e continua a farlo. Ci sarebbe molto da dire perché la misura è davvero colma, ma ci limitiamo a dire che siamo schifati. Vergognatevi!».