Oroscopo Paolo Fox 7 agosto: Ariete, giornata energica sul piano lavorativo. Sagittario, oggi siete propositivi in amore

Una giornata intensa e ricca di spunti quella del 7 agosto. Le stelle influenzano umore, lavoro e relazioni in modi diversi per ciascun segno. Ecco le previsioni dell’amato astrologo Paolo Fox, segno per segno.

Ariete

Giornata energica: ottimo momento per chiarire situazioni rimaste in sospeso. In amore serve più pazienza.

Toro

Attenzione alle spese impulsive. In amore potrebbe esserci una sorpresa piacevole. Lavoro stabile.

Gemelli

Tensione in famiglia o con un collega, ma si risolve in fretta. Buona intesa nelle relazioni sentimentali.

Cancro

Hai bisogno di certezze, soprattutto sul fronte affettivo. Possibili decisioni importanti entro sera.

Leone

La Luna favorevole porta energia e voglia di agire. Ottimo momento per progetti creativi e nuove conquiste.

Vergine

C’è qualcosa da sistemare sul lavoro. In amore sei un po’ troppo razionale: lascia spazio all’istinto.

Bilancia

La giornata parte in salita ma migliora nel pomeriggio. Evita discussioni inutili, soprattutto con il partner.

Scorpione

Passioni forti, ma anche qualche tensione. Sul lavoro si apre un’occasione da valutare con attenzione.

Sagittario

Oggi sei propositivo e desideroso di muoverti. Viaggi e incontri favoriti. L’amore va coltivato con più dedizione.

Capricorno

Giornata riflessiva: senti il bisogno di fare ordine. In amore potresti desiderare una pausa o chiarimenti.

Acquario

Grande voglia di libertà, ma occhio a non trascurare chi ti è vicino. Idee brillanti sul fronte professionale.

Pesci

La sensibilità oggi è un’arma a doppio taglio. Bene l’intuito sul lavoro, ma in amore servono parole chiare.