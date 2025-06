Oroscopo Paolo Fox 5 giugno: amici dell’Ariete, per voi una giornata esplosiva. Toro, siete ad un bivio, alcune relazioni mostrano la vera natura

Il 5 giugno si apre con un cielo dinamico e ricco di opportunità, grazie al novilunio in Gemelli che porta energia e voglia di cambiamento. È il momento ideale per lasciarsi alle spalle il passato e guardare avanti con fiducia. Ecco le previsioni per ciascun segno zodiacale.

Ariete

Giornata esplosiva: energia e passione vi rendono irresistibili. È il momento di lanciarsi in nuovi progetti e di rafforzare i legami affettivi.

Toro

Siete a un bivio: alcune relazioni mostrano il loro vero volto. È tempo di allontanarsi da chi non offre più fiducia e di prepararsi a nuove sfide con determinazione.

Gemelli

Con il novilunio nel vostro segno, l’energia è alle stelle. Ottimo momento per i creativi e per chi cerca nuove connessioni amorose.

Cancro

Le stelle vi sorridono: l’amore torna protagonista e c’è voglia di costruire qualcosa di duraturo. È il momento di lasciar andare ciò che non funziona.

Leone

Dopo un maggio complicato, si apre una fase di rinascita. Giove non è più contrario: preparatevi a novità e cambiamenti positivi, soprattutto a partire da luglio.

Vergine

Giornate un po’ conflittuali: mantenete la calma e non lasciatevi sopraffare dalle delusioni recenti. Piccoli ritardi sono da mettere in conto.

Bilancia

È il momento di voltare pagina: nuovi progetti prenderanno forma e chi ha chiuso una storia potrà iniziarne una migliore. Guardate avanti con fiducia.

Scorpione

Maggio è stato lento, ma da metà luglio le cose cambieranno in meglio. Nel frattempo, concentratevi sul recupero fisico e preparatevi alle novità in arrivo.

Sagittario

Evitate le polemiche e non cedete alle provocazioni. È importante mantenere la calma e non strapazzarsi troppo.

Capricorno

Entro metà giugno arriveranno conferme per i vostri progetti. Tanti impegni vi attendono, ma da metà mese sarà necessario rallentare e concedersi un po’ di relax.

Acquario

Attenzione allo stress: Marte vi rende nervosi. Tuttavia, avete una marcia in più e anche l’amore richiede spazio nella vostra vita.

Pesci

Non cedete alle provocazioni e mantenete un profilo basso. La cautela è necessaria ancora per qualche giorno, ma il recupero è dietro l’angolo.