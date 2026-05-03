Oroscopo Paolo Fox 4 maggio: Ariete, giornata dinamica, ma attenzione agli scontri sul lavoro. Cancro, periodo positivo per la relazioni

L’oroscopo di Paolo Fox per lunedì 4 maggio offre uno sguardo sulle energie astrali della giornata, tra opportunità da cogliere e piccoli ostacoli da superare. Ecco le previsioni segno per segno.
Ariete
Giornata dinamica, ma attenzione agli scontri sul lavoro. Meglio mantenere la calma e rimandare discussioni importanti.
Toro
Le stelle favoriscono i sentimenti: chi è in coppia ritrova complicità, mentre i single potrebbero fare incontri interessanti.
Gemelli
Qualche tensione da gestire, soprattutto in ambito professionale. Serve pazienza e chiarezza nelle comunicazioni.
Cancro
Periodo positivo per le relazioni. Buone notizie in arrivo, anche se sarà necessario fare scelte ponderate.
Leone
Energia in crescita: è il momento giusto per mettersi in gioco. Attenzione però a non strafare.
Vergine
Giornata riflessiva. Meglio concentrarsi su ciò che conta davvero ed evitare distrazioni inutili.
Bilancia
L’amore torna protagonista. Possibili chiarimenti importanti con il partner o nuove emozioni per i single.
Scorpione
Qualche difficoltà da affrontare, ma nulla di insormontabile. Determinazione e sangue freddo saranno decisivi.
Sagittario
Le stelle sorridono: opportunità interessanti sul lavoro e momenti piacevoli in compagnia.
Capricorno
Serve prudenza nelle decisioni economiche. In amore, meglio evitare polemiche inutili.
Acquario
Creatività e intuizione in primo piano. Buon momento per portare avanti nuovi progetti.
Pesci
Giornata positiva per i sentimenti e per i rapporti personali. Possibili conferme attese da tempo.