Oroscopo Paolo Fox 29 novembre: Gemelli, momento favorevole per comunicare. Luna favorevole per lo Scorpione

Il 29 novembre porta un cielo movimentato, con energie che spingono molti segni a prendere decisioni importanti. È una giornata utile per chiarire, programmare e ritrovare entusiasmo. Ecco come potrebbero influire le stelle su ciascun segno.
Ariete
La giornata invita all’azione: chi aspetta risposte potrebbe finalmente ottenere una conferma. In amore servono gesti concreti.
Toro
Piccole tensioni mattutine, soprattutto sul lavoro. Nel pomeriggio arriva una sensazione di maggiore stabilità e serenità.
Gemelli
Momento favorevole per comunicare: trattative, colloqui e confronti sono più fluidi. In coppia torna la complicità.
Cancro
Qualche incertezza nei rapporti personali, ma è il momento giusto per affrontare ciò che ti pesa. Buone intuizioni finanziarie.
Leone
La tua energia cresce e ti rende protagonista. Possibili sviluppi interessanti per progetti iniziati da poco.
Vergine
Giornata pratica: ti concentri su questioni concrete e recuperi terreno. In amore serve un po’ più di spontaneità.
Bilancia
Le stelle favoriscono accordi e nuovi contatti. Oggi potresti ricevere una proposta che non avevi considerato.
Scorpione
Piccoli imprevisti, ma sei in grado di gestirli con determinazione. In famiglia serve diplomazia.
Sagittario
Ottimismo in risalita: hai idee brillanti e un rinnovato spirito d’iniziativa. Bene gli incontri.
Capricorno
La responsabilità pesa, ma porta risultati. Oggi una questione lavorativa può trovare una soluzione attesa da tempo.
Acquario
Cielo vivace: cambiamenti improvvisi, ma positivi. È il momento di rivalutare un progetto personale.
Pesci
Sensibilità in primo piano: ascolta il tuo intuito, ti guida nella direzione giusta. In amore emozioni più intense.