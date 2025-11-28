Oroscopo Paolo Fox 29 novembre: Gemelli, momento favorevole per comunicare. Luna favorevole per lo Scorpione

Ecco cosa ci riservano gli astri per la giornata di domani

A cura di Fiorenza Di Palma
Oroscopo

Il 29 novembre porta un cielo movimentato, con energie che spingono molti segni a prendere decisioni importanti. È una giornata utile per chiarire, programmare e ritrovare entusiasmo. Ecco come potrebbero influire le stelle su ciascun segno.

Ariete

La giornata invita all’azione: chi aspetta risposte potrebbe finalmente ottenere una conferma. In amore servono gesti concreti.

Toro

Piccole tensioni mattutine, soprattutto sul lavoro. Nel pomeriggio arriva una sensazione di maggiore stabilità e serenità.

Leggi anche:

Oroscopo Paolo Fox 28 novembre: Ariete, giornata dinamica, qualcosa si sblocca. Pesci, per voi conta l’intuizione in tutto

Gemelli

Momento favorevole per comunicare: trattative, colloqui e confronti sono più fluidi. In coppia torna la complicità.

Cancro

Qualche incertezza nei rapporti personali, ma è il momento giusto per affrontare ciò che ti pesa. Buone intuizioni finanziarie.

Leone

La tua energia cresce e ti rende protagonista. Possibili sviluppi interessanti per progetti iniziati da poco.

Vergine

Giornata pratica: ti concentri su questioni concrete e recuperi terreno. In amore serve un po’ più di spontaneità.

Bilancia

Le stelle favoriscono accordi e nuovi contatti. Oggi potresti ricevere una proposta che non avevi considerato.

Scorpione

Piccoli imprevisti, ma sei in grado di gestirli con determinazione. In famiglia serve diplomazia.

Sagittario

Ottimismo in risalita: hai idee brillanti e un rinnovato spirito d’iniziativa. Bene gli incontri.

Capricorno

La responsabilità pesa, ma porta risultati. Oggi una questione lavorativa può trovare una soluzione attesa da tempo.

Acquario

Cielo vivace: cambiamenti improvvisi, ma positivi. È il momento di rivalutare un progetto personale.

Pesci

Sensibilità in primo piano: ascolta il tuo intuito, ti guida nella direzione giusta. In amore emozioni più intense.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

InfoCilento - Canale 79
Canale79

Ipse dixit: nona puntata con il professore Giovanni Sambroia

In ogni puntata, assieme all'ospite invitato, si toccherà un tema di attualità…

“Crimini e delitti”: il fenomeno delle truffe agli anziani

Un lungo viaggio che ripercorrerà e esaminerà le notizie e i casi…

Vallo della Lucania: scontro sulla Cilentana, auto si ribalta

È successo questa sera, donna in ospedale. Illesa la figlia

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.